Про фильм

Франция, да и весь мир содрогается от выходок неуловимого преступника, известного, как Фантомас. Совершая свои преступления он использует различные сноровки, маски и даже умудряется перевоплощаться в известных личностей. Одно дерзкое преступление сменяется другим, но полиция и власти города просто бессильны. Фантомас остается загадкой для всех. Но комиссар полиции Жюв не сдается и продолжает поиски злодея, что часто приводит его к курьезным ситуациям и весьма опасным приключениям.

Он выходит на след Фантомаса при помощи пронырливого журналиста Фандора, чья невеста Элен была похищена злодеем за нанесенное журналистом оскорбление в одной из скандальных статей. Пока Фандор пытается вернуть свою любимую, комиссар Жюв пытается схватить Фантомаса, ведь его преступления становятся все более вопиющими. © ГидОнлайн