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Фантомас
название

Фантомас

год
страна
жанр
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время
1 час 40 мин
просмотр
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в главных ролях
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Про фильм

Франция, да и весь мир содрогается от выходок неуловимого преступника, известного, как Фантомас. Совершая свои преступления он использует различные сноровки, маски и даже умудряется перевоплощаться в известных личностей. Одно дерзкое преступление сменяется другим, но полиция и власти города просто бессильны. Фантомас остается загадкой для всех. Но комиссар полиции Жюв не сдается и продолжает поиски злодея, что часто приводит его к курьезным ситуациям и весьма опасным приключениям.

Он выходит на след Фантомаса при помощи пронырливого журналиста Фандора, чья невеста Элен была похищена злодеем за нанесенное журналистом оскорбление в одной из скандальных статей. Пока Фандор пытается вернуть свою любимую, комиссар Жюв пытается схватить Фантомаса, ведь его преступления становятся все более вопиющими. © ГидОнлайн

284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10284 votes, average: 9.46 out of 10
Рейтинг фильма: 9.46
Всего проголосовали: 284

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Комментарии

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  • Гениально,легко и весело.Классика!!!! 10-ка как минимум.От плохого настроения рецепт.Однозначно буду еще пересматривать.В избранное!!!

  • Сколько же работы провели каскадёры в этом фильме. Последний раз лет 15 назад смотрел :-?

  • Класс, на века!

  • В стародавние времена было очень интригующе

  • Фильм хороший, но мне не зашло. Вторую и третью часть смотреть не буду :-P

  • Пишут здесь о логике… Да какая логика, товарищи, фильму 53 года, еще и за эффекты начните, вообще смех будет. Фильм шикарно по всем параметрам, детство, видеокассеты, поймут все кто родился до 1990. Десяточка. :sup:

  • прекрасные фильмы из детства

  • Малолетки не поймут, вот и пишут чушь в отзывах, ритики [пип] :evil: Фильм крутой, актеры крутые, во всех частях!!! :sup:

  • Фильм супер!

  • Один из лучших фильмов.

  • 10 из 10 фильм детства)

  • 10 из 10) фильм детства

  • Полная чушь.Такого редкостного шлака давно не видел.Где логика в этом фильме?Что с мозгами у полиции?Все газетчики фабрикуют факты?

  • Фантомас, журналист Фандор, Лорд Шелтон и подсадной тюремщик.Только недавно узнала, что их всех играл Жан Маре))

  • Фильм посмотрел с удовольствием.Давно его не смотрел.

  • А автомобиль несущийся с бешеной скорость Фандор смог остановить с помощью хлипких деревянных ворот и курятник!!!!! КАПЕЦ!!!!!!!! ВОДИЛА!!! По другому похоже никак не судьба была :) ))))) Чушь бесячья!!

  • Фильм моего детство . Если вы родились после 00 то проходите мимо . + Там играет Луи де Фюнес а с ним фильмы всегда на высоте , так что лайк .

  • Примитивно….Знаю что раньше даже в кинотеатрах шел и пугали фантомасом. Но смотрю в первый раз. Сказать чтоб задело – не могу сказать. Оценка 6 из 10

  • шедеврально)

  • Отличный фильм смотрите не пожалеете

  • Фантомастический :sup: Луи де Финес зажигает как всегда :lol:

  • Помню как в детстве, когда такое кино ещё показывали по телевизору, жутко раздражало, что так и не срывают маску с Фантомаса)) так хотелось заглянуть под неё и чтоб тайна гениального преступника была раскрыта.
    А гораздо позже посмотрела Луи Фейада, создателя первых сериалов, в том числе сериала о Фантомасе)
    В общем, нет там такой конечной тайны, которую нужно раскрыть) Смотреть и наслаждаться процессом – таким вижу смысл этого шедевра.

  • Классика!

  • мое детство, классная комедия :sup:

  • супер кино )

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