Фантомас
Франция, да и весь мир содрогается от выходок неуловимого преступника, известного, как Фантомас. Совершая свои преступления он использует различные сноровки, маски и даже умудряется перевоплощаться в известных личностей. Одно дерзкое преступление сменяется другим, но полиция и власти города просто бессильны. Фантомас остается загадкой для всех. Но комиссар полиции Жюв не сдается и продолжает поиски злодея, что часто приводит его к курьезным ситуациям и весьма опасным приключениям.
Он выходит на след Фантомаса при помощи пронырливого журналиста Фандора, чья невеста Элен была похищена злодеем за нанесенное журналистом оскорбление в одной из скандальных статей. Пока Фандор пытается вернуть свою любимую, комиссар Жюв пытается схватить Фантомаса, ведь его преступления становятся все более вопиющими. © ГидОнлайн
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Гениально,легко и весело.Классика!!!! 10-ка как минимум.От плохого настроения рецепт.Однозначно буду еще пересматривать.В избранное!!!
Сколько же работы провели каскадёры в этом фильме. Последний раз лет 15 назад смотрел
Класс, на века!
В стародавние времена было очень интригующе
Фильм хороший, но мне не зашло. Вторую и третью часть смотреть не буду
Пишут здесь о логике… Да какая логика, товарищи, фильму 53 года, еще и за эффекты начните, вообще смех будет. Фильм шикарно по всем параметрам, детство, видеокассеты, поймут все кто родился до 1990. Десяточка.
прекрасные фильмы из детства
Малолетки не поймут, вот и пишут чушь в отзывах, ритики [пип] Фильм крутой, актеры крутые, во всех частях!!!
Фильм супер!
Один из лучших фильмов.
10 из 10 фильм детства)
10 из 10) фильм детства
Полная чушь.Такого редкостного шлака давно не видел.Где логика в этом фильме?Что с мозгами у полиции?Все газетчики фабрикуют факты?
Фантомас, журналист Фандор, Лорд Шелтон и подсадной тюремщик.Только недавно узнала, что их всех играл Жан Маре))
Фильм посмотрел с удовольствием.Давно его не смотрел.
А автомобиль несущийся с бешеной скорость Фандор смог остановить с помощью хлипких деревянных ворот и курятник!!!!! КАПЕЦ!!!!!!!! ВОДИЛА!!! По другому похоже никак не судьба была ))))) Чушь бесячья!!
Фильм моего детство . Если вы родились после 00 то проходите мимо . + Там играет Луи де Фюнес а с ним фильмы всегда на высоте , так что лайк .
Примитивно….Знаю что раньше даже в кинотеатрах шел и пугали фантомасом. Но смотрю в первый раз. Сказать чтоб задело – не могу сказать. Оценка 6 из 10
шедеврально)
Отличный фильм смотрите не пожалеете
Фантомастический Луи де Финес зажигает как всегда
Помню как в детстве, когда такое кино ещё показывали по телевизору, жутко раздражало, что так и не срывают маску с Фантомаса)) так хотелось заглянуть под неё и чтоб тайна гениального преступника была раскрыта.
А гораздо позже посмотрела Луи Фейада, создателя первых сериалов, в том числе сериала о Фантомасе)
В общем, нет там такой конечной тайны, которую нужно раскрыть) Смотреть и наслаждаться процессом – таким вижу смысл этого шедевра.
Классика!
мое детство, классная комедия
супер кино )